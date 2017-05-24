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廢棄豬舍私宰 600公斤豬體內臟銷毀

員山廢棄豬舍偷宰豬，600公斤豬體內臟全銷毀。（宜蘭縣政府提供）

2017-05-24  15:49

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣違法屠宰聯合查緝小組在員山鄉同樂村一處廢棄豬舍，查獲私宰豬隻行為，現場共有豬隻屠體、內臟共600多公斤，全案依違反畜牧法辦理。

宜蘭縣有民眾檢舉員山鄉有業者私宰豬隻，影響環境衛生與安寧，縣府農業處表示，聯合查緝小組掌握情資，本月17日深夜突擊一舉破獲，屠體與內臟全數染色銷毀，防堵未經屠宰衛生檢查的肉品流入市面。

農業處指出，現在時值端午節前夕，豬價居高、民眾食肉需求量大，為守護民眾食品安全及防疫需求，違法屠宰聯合查緝小組將加強查核取締，提醒不法業者勿心存僥倖、以身試法，一經查獲絕不寬待，初犯者處10萬元以上罰鍰，再犯者會移送地檢署除刑責及科以罰金。

員山廢棄豬舍偷宰豬，600公斤豬體內臟全銷毀。（宜蘭縣政府提供）

員山廢棄豬舍偷宰豬，600公斤豬體內臟全銷毀。（宜蘭縣政府提供）

員山廢棄豬舍偷宰豬，600公斤豬體內臟全銷毀。（宜蘭縣政府提供）

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