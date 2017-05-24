生煤展延許可證公聽會 六輕員工、環團沒交集

「生煤展延許可證公聽會」，會場爆滿。（記者詹士弘攝）

2017-05-24 15:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑六輕6、7月有10張生煤許可證將到期，縣府今天在斗六市勞工育樂中心召開「生煤展延許可證公聽會」，六輕自主性員工約500人到場，強調要捍衛自己工作權；環保人士及團體則要求縣府不應再核發許可證；並呼籲縣長李進勇別再打假球與中央互踢皮球；雙方各唱各調，沒有交集。

雲林縣府於4月有條件展延並發給六輕8張燃燒生煤操作許可證，引來環團人士抨擊，這2個月又有10張生煤操作許可證將到期，環團日前在縣府前長期靜坐，也在斗六火車站發起停發許可證連署，縣府在各方壓力下，於今天舉辦「生煤展延許可證公聽會」，要聽各方聲音，警方擔心支持及反對民眾發生衝突，也派出248名警方維安。

環團到場後高舉抗議布條，指六輕燃煤許可證展延爭議，環團要求開聽證會，縣府只給公聽會，要一塊給一毛！發言時間限制4分鐘，會議僅安排2小時，指責縣府敷衍了事只是走程序，還要民眾多利用直播平台。

六輕員工異口同聲表示，目前六輕中台塑集團及外包商約有4萬人在此工作，如果關廠，將嚴重影響員工生計，他們並以台化彰化廠關廠後，彰化空氣品質沒有明顯改善為例，強調不論是發電廠降載或關廠，其實對空氣品質並無明顯改善；他們也強調，六輕已同意將燃煤電廠改為天然氣電廠，希望政府給六輕改善的時間。

環團及反對核發許可證的人士則表示，他們並未要求六輕關廠，只是希望將生煤改為天然氣，但要求台塑化拿出天然氣取代然煤的時間表，否則只是「打假球」；另雲林罹癌人數節節升高，雲林縣府要求具體辦法來減少污染源。

也有環團人士指出，環境保護的主管單位是環保署，開公聽會「中央沒來，地方背黑鍋。」中央一直不尊重地方自治，害環保局變成被打對象；要求中央政府應把相關的環保數據透明化並對外公開。

環保局表示，單一重大污染物排放廠的改善或關廠，對下風處的空氣品質會有改善，但對區域性空氣品質影響不大，目前空污屬於區域性問題，需要跨縣市區域作污染總量管控，才較能發揮整體性的改善。

各界對「生煤展延許可證公聽會」有不少意見，雲林縣長李進勇表示，縣府會納多元意見，作為審查參考，呼籲六輕實現轉換天然氣燃料承諾，儘速具體提出能源轉型時程。

環團要求台塑提出天然氣取代然煤的時間表，台塑化總經理曹銘表示，700億元的工程案不是說做就做，且電業法7月份才頒布，公司仍要依據政府的法令去執行，「台塑不做非法之事」，他並表示，如果縣府繼續砍生煤用量，「我就投降」，會衝擊到民生用電和經濟發展。