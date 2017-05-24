農委會支持 卑南上圳取水口改善及新建攔河堰有譜
2017-05-24 16:02
［記者黃明堂／台東報導］台東卑南上圳取水口設施改善暨卑南溪下游攔河堰新建工程，將投入總經費1億9282萬元，農委會應立委劉櫂豪爭取，同意補助4820萬元，由台東農田水利會執行辦理。
劉櫂豪表示，卑南上圳工程於民國66年開始動工、民國75年完工，並移撥台東農田水利會維護管理，已成為當地的重要觀光景點。但近年來因為颱風豪雨不斷，卑南上圳取水設施實有改善強化之必要，因此由縣政府提案透過花東基金籌措財源辦理，該計畫除了改善取水設施外，另新建下游攔河堰，以提升灌溉能力，幫助周遭農民。
劉櫂豪說明，花東基金依照補助規定，總工程計畫經費補助75％，農委會依比例支應15％，地方政府配合款10％，但縣政府因財源不足，短期內無法籌措配合款辦理，加上該計畫對於當地農業發展實有重要幫助，無法儘速完成，影響當地發展，他與農委會主委林聰賢溝通後，終於允諾同意補助經費4820萬餘元，促使該計畫得以順利進行。
劉強調，「台東卑南上圳取水口設施改善暨卑南溪下游攔河堰新建工程」計畫對於當地農業發展具有重大意義，同時也能提升觀光效益，是一舉多得的具有多功能發展之水利設施，期待台東農田水利會儘速辦理，以促進農業發展。
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