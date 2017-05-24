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墾丁飯店夏令營拚親子客 產學合作雙贏

2017-05-24  15:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區每到暑假，總吸引大批家庭遊客到訪，各飯店針對孩子設計各式夏令營隊，為了豐富內容，墾丁福華飯店長期與南台科大應用外語系產學合作，設計互動式英語話劇課程，希望讓科大學生有實習機會，孩子能從遊戲中學得語言。

穿著華麗話劇服裝的學生，帶著孩子們表演情境話劇，並用英語介紹內容，不同於一般夏令營的安親班性質，孩子們結束活動時，都能以英語說故事，讓不少家長相當驚奇。

第一次參與的小遊客嘉嘉開心表示，過去參加夏令營，大多是無聊的DIY課程，有親切的大哥哥姐姐一起遊戲真的很有趣，幾乎忘記要找爸爸媽媽。

飯店總經理張積光表示，在一次偶然機會發現，發現南台科大的英語話劇頗具特色，主動聯繫校方合作，將飯店情境融入表演，希望創造安親班之外的夏令營體驗。

南台科大應用外語系指出，學生畢業前大多會到企業或英語機構實習，到飯店舉辦夏令營是難得機會，已經有曾參與的畢業生投入行業，希望產學合作機會讓學生看見未來不同的出路。

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  • 飯店夏令營拚親子客。（記者蔡宗憲攝）

    飯店夏令營拚親子客。（記者蔡宗憲攝）

  • 飯店夏令營拚親子客。（記者蔡宗憲攝）

    飯店夏令營拚親子客。（記者蔡宗憲攝）

  • 飯店夏令營拚親子客。（記者蔡宗憲攝）

    飯店夏令營拚親子客。（記者蔡宗憲攝）

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