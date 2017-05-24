醫訊》衛福部新營醫院引進體外震波碎石機

2017-05-24 15:15

［記者王涵平／台南報導］有腎臟結石病史的33歲陳女，某日因右側腰部劇烈疼痛送急診，確診腎結石掉至輸尿管造成阻塞引發急性腎臟水腫，立即以體外震波碎石，順利擊碎與排出，擺脫疼痛的困擾。

衛福部新營醫院院長王裕煒表示，為提升大新營及鄰近地區醫療服務，成立體外震波碎石中心及尿路動力檢查中心。統計發現，國人泌尿道結石的盛行率約9.5%~9.6%，接近每10人就有1人。

新營醫院泌尿科主任陳建升表示，男生得結石風險約女生的2~3倍，且好發於30~50歲，在比較熱、乾旱及乾燥的區域或是會缺水的環境會增加結石的機會，民眾若大量喝水，可以減少結石發生機率。越下段的結石，排出機率越高，若結石直徑≧6mm，建議可以考慮體外震波碎石或內視鏡手術治療。

陳建升指出，體外震波碎石是利用X光定位結石的位置，藉由碎石機釋放震波能量聚焦於結石處，進而震碎腎結石或輸尿管結石。非侵入性且無須住院，碎石過程約40分鐘，碎石成功率可達7成以上。