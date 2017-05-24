六輕生煤許可證 環團：不應再發放
2017-05-24 15:21
環團護衛環境權及生存權，反對六輕生煤操作許可證續發。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府今天舉辦六輕燃煤許可證公聽會，環團出席踴躍，砲聲隆隆，質疑要的聽證會變成了公聽會，「要一塊給一毛！」還限制公聽會每人發言只有4分鐘，會議安排僅2小時，縣府分明敷衍了事只是走程序；並堅持縣府不應再發放六輕生煤操作許可證。
出席的環團包括台灣健康空氣行動聯盟、虎尾厝沙龍、雲林縣家長協會、耘林藝術人文生態關懷協會、台西鄉六輕傷害聯合求償自救會、雲林淺海養殖協會、要健康婆婆媽媽團彰化團、小秧自然農場、立法委員劉建國雲林辦公室代表、時代力量雲林黨部等團體及個人。
環團表示，人民要空污改善，經濟部卻用缺電恐嚇，事實上中台灣不缺電，雲林也不缺電，缺電是中央的事，不是雲林的事！蔡政府只顧財團利益，不管人民死活。
環團成員表示，其實他們不反六輕，只是希望六輕將燃燒生煤改燒天然氣，並未要求六輕關廠。
雲科大化材系教授林春強則強調，李進勇上次選舉簽署了禁燒生煤及石油焦承諾，至今未兌現，就是打假球，雖訂了禁用生煤與石油焦自治條例，卻被環保署函告無效，但過了1年未再送件，就是與中央互踢皮球。
綠色消費者基金會秘書長方儉則認為，空污問題需科學數據，六輕生煤許可證不是該核發或核發多少的問題，而是環境能負荷多少污染量，才能核發多少許可證，現在最需政府把科學數據公開。
環團護衛環境權及生存權，反對六輕生煤操作許可證續發。（記者詹士弘攝）
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