好萌！ 體驗小小波麗士病童吊點滴玩小警車
2017-05-24 14:43
大甲警分局舉行小小波麗士體驗活動，病童吊點滴變裝。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕醫生及警察是一般小朋友害怕面對的人物，大甲警分局與光田醫院合作，今日上午舉辦小小波麗士體驗活動，以闖關互動遊戲讓病童笑開懷，多名孩童穿警服拍照，醫護跟家長直呼好萌！
上午活動由大甲警分局副分局長劉永昌與光田醫院大甲分院社工室主任溫世合共同揭幕，希望藉由合辦「小小波麗士體驗活動」，灌輸民眾及幼童交通安全、防範犯罪、婦幼安全等觀念。也讓小朋友學會保護自己，並了解醫生及警察叔叔、阿姨是為了大家的健康及安全而存在，生病或遇到壞人都可以找醫生及警察幫忙。
警方準備警用裝備，帶小朋友換穿小警察制服，挑選相關警用裝備，站在宣傳海報旁合影紀念。有一名男童哭著吊點滴，但穿著反光背心、戴安全帽，騎乘小型警用機車，旋即停止啜泣，讓家長笑開懷。
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