全國賽常勝軍蝶影舞蹈團 將展開大型公益演出

全國賽常勝軍蝶影舞蹈團即將展開大型公益演出。（記者蔡彰盛攝）

2017-05-24 14:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕由竹科人及新竹中小學生組成的蝶影舞蹈團，繼2015年在新竹市體育館舉辦「蝶影飛舞之女媧」為弱勢兒童募款，獲得廣大回響與支持，今年6月3日、7日在新竹市文化局演藝廳及新竹縣文化局演藝廳再度演出「蝶影飛舞之三界傳說」，融入中西舞蹈技巧，演出古典舞、現代舞及兒童創意舞蹈，所有門票收入盈餘將轉作社會公益，捐贈新竹市東區區公所急難救助金及竹北弱勢團體。

蝶影舞蹈團藝術總監戴劬宸說，舞團很用心推廣舞蹈藝術及對舞蹈藝術文化的養成，期盼未來能為台灣培養優秀的舞蹈人才。舞團為了年度的公演，編舞老師費盡心思討論，最後決定以傳統加上嶄新的舞蹈編創，將展現不同風格的中國舞意像「三界傳說」搬上舞台，呈現在大家眼前。

今年「三界傳說」將傳統舞、現代舞、毯子功等技巧充分融合並結合影像科技、燈光設計、裝置藝術以及戲劇表現手法等多項藝術元素，將舞蹈發展出更多元的表演形式，發揮對新的生命力。

市議員黃美慧說，蝶影舞蹈團是新竹藝文界的驕傲，連續13年代表新竹縣市參加全國學生舞蹈比賽總決賽，都獲得優異的成績。竹市東區區長李吳喜也說，歡迎大家一起來感受藝文饗宴，同時也為弱勢急難救助盡一分心力。