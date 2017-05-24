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新知》懷孕不能用類固醇藥膏？ 長庚：用量不過300公克無害

2017-05-24  14:36

〔記者林惠琴／台北報導〕許多女性懷孕期間，皮膚會發生濕疹，一聽到治療要使用類固醇藥膏，就擔心對於胎兒會有影響而拒絕，不過，長庚醫院研究發現，孕期使用類固醇藥膏，用量不超過300公克，就不會造成胎兒出生體重過輕，此外，無論劑量多寡均不會增加剖腹產分娩、先天畸形、早產、胎兒死亡等風險。

林口長庚醫院皮膚科教授紀景琪表示，17%的孕婦會有皮膚搔癢問題，約一半是濕疹所引起，為一種常見的皮膚發炎疾病，可由過敏、氣溫變化等所誘發，會產生皮膚紅疹與搔癢症狀，主要用類固醇藥膏治療，但不少孕婦聽到類固醇就聞之色變，寧願忍受不適也不要治療，卻忽略此舉可能反而影響健康。

紀景琪指出，為了研究孕期使用類固醇藥膏的安全性實證，研究團隊分析14項觀察性研究，時間橫跨約20年，包含逾160萬位孕婦及其胎兒出生體重、剖腹產分娩、先天畸形、早產、死亡的資料，結果發現，若將外用類固醇分成弱效或中效與強效或超強效，當懷孕期間使用強效或超強效的藥膏逾300公克時，將增加胎兒出生體重過輕的風險達到約35%，是一般胎兒約5%的7倍，但若未逾300公克，就不會影響，不過，剖腹產分娩、先天畸形、早產、胎兒死亡等其他風險，則是無論劑量多寡，均不會有所影響。

紀景琪強調，這些數據能夠做為懷孕期間使用類固醇藥膏的指引，孕婦不必過分擔心，可以利用類固醇藥膏讓皮膚病得到緩解，減緩搔癢不適。

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  • 林口長庚醫院皮膚科教授紀景琪表示，女性懷孕期間使用類固醇藥膏不超過300公克，並無危害。（記者林惠琴攝）

    林口長庚醫院皮膚科教授紀景琪表示，女性懷孕期間使用類固醇藥膏不超過300公克，並無危害。（記者林惠琴攝）

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