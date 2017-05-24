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竹市「行動家庭福利服務中心」 今年擴增8社區

市府今天舉辦記者會，由社會處7名活力社工演出活潑行動劇，說明「社福宅急便」服務內容。市長林智堅，議員林盈徹、陳啓源、林耕仁及多位里長們都到場支持。（記者王駿杰攝）

2017-05-24  14:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府去年創全台首例開辦「行動家庭福利服務中心」，進駐轄內7個社區，派專職社工每週提供半天駐點，提供各項社會福利服務諮詢、弱勢兒少家庭通報與相關活動報名，今年又擴增8個社區，之後更計畫達到每個聯里一個駐點目標，讓社會福利服務更親近民眾。

市長林智堅說，社會處提供的服務、福利包羅萬象，他卻發現真正了解服務內容的民眾不多，有些經濟不穩定，較弱勢的家庭，由於資訊取得不易，無法得到許多完善、便民的服務。

因此，他請社會處盤整服務項目，自105年4月起，透過「社福宅急便」將服務帶進社區，開辦「行動家庭福利服務中心」，讓每一位市民都能夠得到最完善的福利服務。

社會處指出，「社福宅急便」去年已在7個社區展開，是全台家庭福利服務中心的首例，今年起更陸續增加水源、武功、高峰、虎山、中隘、內湖、海濱及崇禮等8個社區，目前共有13個據點、服務15個社區，預計今年底前，社會處將擴大服務規模，讓每一聯里都享有「社福宅急便」福利。

市府今天舉辦記者會，由社會處7名活力社工演出活潑行動劇，說明「社福宅急便」服務內容。市長林智堅，議員林盈徹、陳啓源、林耕仁及多位里長們都到場支持。

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