子孫感念「阿頭伯、阿頭姆」 攜手作公益

「阿頭伯阿頭姆及小月兒」基金會捐贈物資幫助大雅區弱勢民眾。（記者歐素美攝）

2017-05-24 14:11

〔記者歐素美／台中報導〕綽號「阿頭伯」、「阿頭姆」的台中市大雅區民張樹木、張李餆夫婦，生前樂善好施，後代子孫事業有成，感念兩人恩澤，籌設「阿頭伯阿頭姆及小月兒」基金會，每年捐贈救濟物資給大雅區弱勢民眾，回饋社會，傳為地方佳話。

「阿頭伯阿頭姆及小月兒」基金會，捐贈大雅區秀山、文雅、大雅、上雅、四德、忠義、上楓、二和、橫山及員林等10個里共168戶弱勢居民，包括大雅區農會生產的薏仁粉、米、雞蛋、蓬萊麵等物資及600元紅包，捐贈儀式今天上午在大雅區農會供銷部舉行，由大雅區長徐家強代表接受，並回贈紀念匾額。

市政顧問吳必顯表示，「阿頭伯」生前在台糖工作，與「阿頭姆」育有10名子女，「阿頭姆」勤儉持家，靠著做粿的生意與丈夫一起養育子女長大成人，買厝買地，目前子女分別從事五金、紙箱及房地產等事業，各個事業有成。

因「阿頭伯」、「阿頭姆」生前樂善好施，常參與廟宇活動、幫助弱勢，兩人前後去世後，子孫為感念其恩慈，2012年起籌設「阿頭伯阿頭姆及小月兒」基金會，每年捐款幫助大雅區弱勢民眾，一開始只有2個里，今年已擴大到10個里，嘉惠更多弱勢。

由於許多廟宇或公益團體利用中元節及歲末發送物資，「阿頭伯阿頭姆及小月兒」基金會今年特別錯開時間，於端午節及中秋節前後兩次發放物資，以更體貼的方式幫助弱勢。