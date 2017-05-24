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注意雷擊強陣風！桃竹苗13縣市發布大雨特報

2017-05-24  14:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局稍早針對新北市、桃竹苗、宜蘭、中投、雲嘉南、高屏等13縣市發布大雨特報，包括西半部及宜蘭山區及桃竹苗、南投、高屏平地都可能出現較大雨勢。

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園至苗栗、南投、高雄及屏東地區，西半部及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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  • 中央氣象局稍早針對新北市、桃竹苗、宜蘭、中投、雲嘉南、高屏等13縣市發布大雨特報，包括西半部及宜蘭山區及桃竹苗、南投、高屏平地都可能出現較大雨勢。（資料照，記者簡榮豐攝）

    中央氣象局稍早針對新北市、桃竹苗、宜蘭、中投、雲嘉南、高屏等13縣市發布大雨特報，包括西半部及宜蘭山區及桃竹苗、南投、高屏平地都可能出現較大雨勢。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 桃園至苗栗、南投、高雄及屏東地區，西半部及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊。（資料照，記者葉永騫攝）

    桃園至苗栗、南投、高雄及屏東地區，西半部及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊。（資料照，記者葉永騫攝）

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