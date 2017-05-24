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這個水舞萌翻了！ 虎頭埤隱藏版景點曝光
2017-05-24 14:05
〔記者黃文瑜／台南報導〕台南虎頭埤風景區擁有全台灣唯一一座「水時計」，平常像是一堵黑牆的廢棄裝置，被誤會與一般噴水池相同，但每半小時它就會「大顯身手」，在水花的滴落的剎那排列顯示時間，做出園區裡的動物造型，不過連園區簡介上都沒有介紹，成了虎頭埤「隱藏版景點」。
台南市虎頭埤風景區管理所主任黃茂容表示，大阪車站內有一座水時計，以水花掉落來顯示時間，取代一般時鐘提醒旅客，2年前台南市政府觀局就從日本引進這項創意，並由工研院研發，原本要將「水時計」設在台南火車站內，但因水時計的水循環再利用添加大量氯錠用來消毒，擔心傷害被列為古蹟的台南火車站，才改設至虎頭埤。
黃茂容指出，水時計的運作原理，是透過水重力與電腦噴頭，控制出水快慢與水量，在園區裡每半小時就會表演一次，每次10分鐘，平日表演至6點，連續假期則加演至晚上8點，水滴能排列出蝴蝶、黑天鵝、及蟋蟀等動物，還有台南city、虎頭埤風景區、welcome等字樣，做為迎賓用途，在特殊節日時也會出現應景圖樣，不少民眾看了後，忍不住驚呼很神奇。
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