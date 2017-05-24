賴清德報喜 台南女兒蔡佳穎登世界調酒賽前三名

2017-05-24 14:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南女兒蔡佳穎今天凌晨代表台港澳區，參加世界三大調酒比賽之一的2017百加得傳世雞尾酒大賽（Bacardi Legacy Cocktail Competition），在激烈競爭中，脫穎而出，與日本的Kentaro Satoh及代表比利時的Ran van Ongevalle擠入前三名。

台南市長賴清德今天下午在臉書分享這個喜訊。他表示，雖然冠軍金盃最後由比利時選手奪走，但首次代表台灣進軍全球決賽的佳穎，以作品「Apóstol 」獲得台港澳及大中華區史上最佳名次，同樣值得喝采。

他表示，佳穎學習調酒才1年多，但在老爺行旅總經理唐伯川及團隊全力支持下，用心學習，勇於展現自我，不但表現令人矚目，也讓世界看到台灣，看到台南。

賴清德強調，台南，是一個適合年輕人築夢的城市，只要你願意付出，一定會獲得回報。他要代表全體市民恭喜佳穎獲得好成績，也希望她的故事，能激勵更多年輕人，踏實圓夢，實踐自我理想。

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