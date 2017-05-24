| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

賴清德報喜 台南女兒蔡佳穎登世界調酒賽前三名

2017-05-24  14:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南女兒蔡佳穎今天凌晨代表台港澳區，參加世界三大調酒比賽之一的2017百加得傳世雞尾酒大賽（Bacardi Legacy Cocktail Competition），在激烈競爭中，脫穎而出，與日本的Kentaro Satoh及代表比利時的Ran van Ongevalle擠入前三名。

台南市長賴清德今天下午在臉書分享這個喜訊。他表示，雖然冠軍金盃最後由比利時選手奪走，但首次代表台灣進軍全球決賽的佳穎，以作品「Apóstol 」獲得台港澳及大中華區史上最佳名次，同樣值得喝采。

他表示，佳穎學習調酒才1年多，但在老爺行旅總經理唐伯川及團隊全力支持下，用心學習，勇於展現自我，不但表現令人矚目，也讓世界看到台灣，看到台南。

賴清德強調，台南，是一個適合年輕人築夢的城市，只要你願意付出，一定會獲得回報。他要代表全體市民恭喜佳穎獲得好成績，也希望她的故事，能激勵更多年輕人，踏實圓夢，實踐自我理想。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 台南市長賴清德在臉書分享台南女兒蔡佳穎（左二）獲得世界調酒賽前三名的喜訊。（資料照，圖由南市府提供）

    台南市長賴清德在臉書分享台南女兒蔡佳穎（左二）獲得世界調酒賽前三名的喜訊。（資料照，圖由南市府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 調酒賽 雞尾酒賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：賴清德報喜 台南女兒蔡佳穎登世界調酒賽前三名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.