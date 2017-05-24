台中港國際郵輪今年僅2艘 議員促改善
中港國際郵輪今年只有2艘，市議員楊典忠要求改善軟硬體設施。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕國際觀光郵輪到台中港今年只有2艘？市議員楊典忠今天到市議會提出質疑表示，前年有68艘郵輪來台中港，但去年卻降到10艘，今年甚至只有2艘，他強調，台中港的郵輪觀光存在著很多軟硬設施的不足，要求市府改善。
台中市副市長林陵三表示，台中港、高雄港及基隆港本身條件不一樣，而台中港有潮差問題，要與台中港協調，儘速蓋一座符合停靠規定的郵輪碼頭；觀光局長陳盛山表示，台中港港埠碼頭設施正在進行整治，影響今年郵輪停靠數，而觀光局會努力把台中港納入亞洲郵輪的經濟圈，成果會逐漸展現。
楊典忠表示，根據台灣港務分公司資料，2012年到2016年世界郵輪市場中，亞太地區從6%成長到13.5%成長一倍， 2015年台灣人搭乘遊輪旅遊佔亞洲市場的11%，僅次中國。
而國際郵輪趨勢報告CLIA預估，今年全球郵輪人數會成長5.42%，其中亞洲郵輪市場會再從13.5%成長至14.2%。
楊典忠表示，台中港不應該被屏除在郵輪市場之外，針對台灣各主要港口港務分公司公布的郵輪航班資訊，今年預定郵輪航班基隆港約有375艘、高雄港有44艘、花蓮港8艘、台中港2艘，跟去年比較，基隆港持平、高雄港比去年增加、花蓮港減少一半，台中港郵輪從去年10艘減少為今年2艘，但是在2015年卻高達68艘，郵輪數大幅減少，市府應該要了解原因。
楊典忠認為，台中港目前在郵輪觀光環境上存在眾多問題，首先，在郵輪停泊方面，台中港沒有郵輪專屬碼頭、迴船池距離客運碼頭過遠、旅客登船、下船不便。
其次在聯外交通方面，市區客運只有一線公車，不但行駛在容易塞車的大道，而且班次不足，而公路客運直達台北1天12班次，也是只有一條路線，而且完全沒有高鐵與捷運，讓到台中港的遊客想到市區玩，一想到交通如此不便利，根本就行不得也，就不想坐郵輪。
楊典忠表示，因為郵輪到港之後，少則1、200人，多的話可能上千，不可能靠1個小時1班公車接駁，所以現在只能靠遊覽車。
此外，在港區景點方面，高美濕地遊客中心尚未營運、海洋生態館明年才會完工，梧棲漁港、大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖及附近老街美食、大安濱海樂園等，周邊缺乏觀光行銷誘因，無怪吸引不到遊客。
楊典忠說，可能要等到三井outlet完工，才會創造更大觀光特色與吸引力，今年上看50億元的郵輪商機，對台中港來說恐怕看得到、吃不到。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- （獨家）馬幼興感念陳珮騏雪中送炭 自曝演藝圈3大哥施壓
- 遊戲股續強 大宇資帶動類股翻揚
- 槍殺天道盟兄弟檔 凶手判給589萬補償金
- 台股收盤上漲36.58點 報10044.42點
- 「一化療就吃這個補充體力」 豬哥亮友人想到仍難過
- 台灣高鐵股東會 江耀宗：致力為「公有民營」典範
- 符瓊音逼出25吋腰 自嘲不敵莫文蔚
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 面板一年漲勢告終 中尺寸本月小跌1美元
- 到大學演講 馬自豪在習近平面前講「中華民國憲法」
- 捍衛工作權 六輕員工出席六輕許可證照說明公聽會
- 北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
- 自由廣場》從苗栗意外談三鐵
- 谷歌：AI已可自我學習 網友：好像魔鬼終結者的天網
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 小摩看好鴻海、可成 金屬機殼族群翻紅
- E奶辣媽投靠黃立成 月收入60萬竟挨告
- 台中警匪槍戰？ 毒犯拒捕員警對空鳴槍制伏
- 隋棠幫Lucy換髮型 粉絲看完直喊萌
- 中職加盟門檻5.8億╱工會︰球團變多 球員才有舞台
- 八仙塵爆民事訴訟 暫緩開庭4個月
- 桃市唯一沒操場 幸福國中盼到風雨教室
- 小S老愛嗆林志玲 坦承這句才是真心話
- 致函WHO新秘書長 陳時中：期待新模式
- 世大運「星」主力 陳盈駿兩頭燒
- 身無分文搭小黃 她躲進巷內偷牽車
- 林炳煌引中國女作家文章 發出第五度聲明
- （影音）「妳如果想我...」豬哥亮《大釣哥》未曝光畫面公開
- 飛行物越界南韓軍開火 結果是北韓氣球
- 兄殺妹斷頭案 週刊爆：妹看婦科誤會引殺機
- 一個MOVE衝上分隔島 撞斷號誌牌2傷
- 法操》醫療法修正：能成為醫療暴力的解藥嗎？
- 綜所稅申報 今起中午加班收件
- Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子
- 阿里山森鐵傳意外 女遊客遭台車撞落山谷
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
標題：台中港國際郵輪今年僅2艘 議員促改善
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email