台中港國際郵輪今年僅2艘 議員促改善

中港國際郵輪今年只有2艘，市議員楊典忠要求改善軟硬體設施。（記者蘇金鳳攝）

2017-05-24 14:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國際觀光郵輪到台中港今年只有2艘？市議員楊典忠今天到市議會提出質疑表示，前年有68艘郵輪來台中港，但去年卻降到10艘，今年甚至只有2艘，他強調，台中港的郵輪觀光存在著很多軟硬設施的不足，要求市府改善。

台中市副市長林陵三表示，台中港、高雄港及基隆港本身條件不一樣，而台中港有潮差問題，要與台中港協調，儘速蓋一座符合停靠規定的郵輪碼頭；觀光局長陳盛山表示，台中港港埠碼頭設施正在進行整治，影響今年郵輪停靠數，而觀光局會努力把台中港納入亞洲郵輪的經濟圈，成果會逐漸展現。

楊典忠表示，根據台灣港務分公司資料，2012年到2016年世界郵輪市場中，亞太地區從6%成長到13.5%成長一倍， 2015年台灣人搭乘遊輪旅遊佔亞洲市場的11%，僅次中國。

而國際郵輪趨勢報告CLIA預估，今年全球郵輪人數會成長5.42%，其中亞洲郵輪市場會再從13.5%成長至14.2%。

楊典忠表示，台中港不應該被屏除在郵輪市場之外，針對台灣各主要港口港務分公司公布的郵輪航班資訊，今年預定郵輪航班基隆港約有375艘、高雄港有44艘、花蓮港8艘、台中港2艘，跟去年比較，基隆港持平、高雄港比去年增加、花蓮港減少一半，台中港郵輪從去年10艘減少為今年2艘，但是在2015年卻高達68艘，郵輪數大幅減少，市府應該要了解原因。

楊典忠認為，台中港目前在郵輪觀光環境上存在眾多問題，首先，在郵輪停泊方面，台中港沒有郵輪專屬碼頭、迴船池距離客運碼頭過遠、旅客登船、下船不便。

其次在聯外交通方面，市區客運只有一線公車，不但行駛在容易塞車的大道，而且班次不足，而公路客運直達台北1天12班次，也是只有一條路線，而且完全沒有高鐵與捷運，讓到台中港的遊客想到市區玩，一想到交通如此不便利，根本就行不得也，就不想坐郵輪。

楊典忠表示，因為郵輪到港之後，少則1、200人，多的話可能上千，不可能靠1個小時1班公車接駁，所以現在只能靠遊覽車。

此外，在港區景點方面，高美濕地遊客中心尚未營運、海洋生態館明年才會完工，梧棲漁港、大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖及附近老街美食、大安濱海樂園等，周邊缺乏觀光行銷誘因，無怪吸引不到遊客。

楊典忠說，可能要等到三井outlet完工，才會創造更大觀光特色與吸引力，今年上看50億元的郵輪商機，對台中港來說恐怕看得到、吃不到。