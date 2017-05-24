信義、萬華區7千戶停電 台電：已送電

2017-05-24 13:44

［記者林筑涵／台北報導］台北市信義區及萬華區今日上午陸續因線路異常發生停電，共計影響7千多戶，造成住戶、商家炎炎夏日無電可用。

台電表示，兩區域停電原因不同，但已先後於稍早11點57分及13點12分恢復送電，確保供電安全和用戶用電權益。

台電北市區處副處長楊顯輝指出，萬華及信義區兩處停電非同一條線路所致，北市萬華區上午9點42分永福街上其中一戶線路燒損而斷線，因需將附近變壓器停電以利搶修，而造成周邊共計47戶停電，目前已於13點12分完成搶修並恢復供電。

另外，楊顯輝說，信義區部分則因松智路上線路異常，導致虎林變電所跳脫，影響約7000多戶；同時楊顯輝強調，為確保民眾用電權益，現階段先採取轉供方式穩定供電給用戶，已於上午11時57分完成全數供電，且會盡快另訂時間進行該線路維修。

不過，楊顯輝表示，供電線路原影響戶數應為3至4千戶，但由於松智路上線路原本已借供電給信義區另一區塊，因而造成松智戶、信義路五段、莊敬路以及吳興街一帶，共計7千多戶停電，兩區塊用電狀況目前都「沒有問題」。（更新時間：14:04分）