搶救引擎荒 遠航買二手發動機

2017-05-24 13:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕遠東航空之前因為發動機（引擎）不足遭民航局警告，遠航已向美國採2具備用的二手發動機，目前1台已於2天前運到「航空發動機高空模擬試車台」進行測試。

由於遠航現有的8架飛機都是目前已經停產的MD機型，必須採購二手發動機，每具發動機採購仍需要價新台幣破百萬元。遠航表示，採購的二手發動機都有經過國際簽核認證，另1具新購的二手引擎預計於6月抵台，另外也會從已汰換的舊引擎中整修1具，6月底連同備用引擎會有17具。

此外，外界也十分矚目遠航端午運務情況，由於之前遠航資遣17名空服員，引發現役20名空服員於5月6日「集體請假」，導致遠航來往哈爾濱的2航班次臨時取消，5月21日又因9名空服員依照正常程序請假，又有金門班機取消，之前遭資遣的17名空服員原本預計於6月1日回歸，據了解，在遠航積極協調溝通後，至少會有7、8位空服員在端午連假期間提早歸隊。

遠航表示，目前端午連假人力調度部分已向民航局報備，遠航提出提前因應計畫，也準備足夠的待命人數，原則上這次端午疏運不會有人力調度等相關問題。