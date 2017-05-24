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考取乙級技術士證144張 公東高工創新紀錄

2017-05-24  13:41

［記者黃明堂／台東報導］105學年度全國技能檢定成績公布，台東縣私立公東高工共有141位學生考取乙級技術士證照144張，創下該校新紀錄。

實習處主任鍾學明表示，乙級技術士檢定合格是高職學生在技藝教育中的最高水準表現，除了受到職場重視外，在升學的推薦甄審方面，還可以加15%的分數，所以各校無不重視。

公東高工近10年來乙級檢定成績通過年年突破百張，今年各科更是卯足了勁，一舉衝到144張乙級合格證，對應3年級應屆畢業學生480人，等於幾乎是每3位學生就有1位乙級合格。

此次乙級檢定，除了各科保持成長外，其中還有室內空間設計科蘇千恩、邱凱羚及李胤翱3位同學獲得2張乙級證照。

校長藍振芳歸功於各科老師的認真教學與辛勤付出，同學們積極努力練習才能有這樣的成績。學生不僅技藝超群能在就業上獲得職場業者肯定，更能在升學上增加錄取更優秀學校的機會。

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  • 公東高工通過乙級檢定的學生群。（記者黃明堂攝）

    公東高工通過乙級檢定的學生群。（記者黃明堂攝）

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