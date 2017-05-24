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為了當空姐 她拚4年圓夢

2017-05-24  13:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年22歲的謝湘羚，在鐘錶行打工，因為懷抱空姐夢想，4年前半工半讀，晚上到大葉大學觀光旅遊學系進修學士班就讀，日前報考遠東航空公司空姐，從3000人中脫穎而出，美少女升級變空姐，謝湘羚成為校園風雲人物。

這次遠東航空只招考25名空姐，結果有3000人報名，錄取率不到1%，競爭之激烈，可見一斑。就讀觀光旅遊學系的謝湘羚算是經過「4年」的準備，結果一試中的，今天她把自己的經驗跟大家分享。

她說，這4年努力學習英、日語，並選修曾經當過泰航空姐的汪祖慧老師開的「航空服務概論」，大三加入大葉的「空勤培訓中心」，有模擬的客艙學習機上的服務細節。

汪祖慧說，謝湘羚因為懷抱「空姐夢」，有強烈的學習動機，但這樣要當空姐還不夠，最主要你要有好的人格特質，不怕困難，認真學習，其次她又有白天服務業的工作經驗，因此面試時，資歷就比同時間畢業的學生更優，湘羚靠著一步一腳印的努力脫穎而出，相信她在空服業一定有很好的發揮。

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  • 謝湘羚為了當空姐，準備4年，今圓夢。（記者顏宏駿攝）

    謝湘羚為了當空姐，準備4年，今圓夢。（記者顏宏駿攝）

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