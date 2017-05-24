北車後站路燈改造 飛熊、火車造型燈桿超吸睛
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市後站批發商圈、華陰街商圈位於台北車站後站，在機場捷運正式通車後，觀光熱度提高，為迎接即將舉辦的台北世界大學運動會觀光人潮，商圈主動提出路燈更新計畫，將各別把商圈周邊一般路燈換成飛熊興旺、後站火車等造型路燈，預定趕在世大運開幕前的8月上旬全數完工。
公園處處長黃立遠表示，路燈造型變化雖然一直在做，但以往都由公部門或規劃設計單位提出構想，在考慮照明及安全下，未必能和商圈、社區期待的特色、意象完全吻合，在鼓勵民眾參與的現在，首次由後站及華陰街商圈共同提出的路燈更新計畫，雖然溝通討論過程比較冗長，卻代表自己的路燈自己設計踏出了第一步，該處在後續的光環境改造工程中，將透過這樣的合作參與模式，打造創新、不同風格的造型路燈。
華陰街商圈協會理事長李永進說明，後站華陰街、太原路一帶一直都是台北市重要的核心商圈之一，尤其在機捷通車及國光客運遷移到台北轉運站和市民大道後，逛街及路過的人潮大幅增加，為方便引導民眾，凸顯商圈意象，與北市府公園處合作，趁更新路燈同時，將象徵機捷另一端桃園機場的「飛機」和代表商圈吉祥物的「熊」南北串聯起來，以飛機起飛高升的姿態，搭配燈光及燈桿上3組套環，形塑「飛」、「熊」、「升」、「旺」意涵，諧音唸起來接近「非常興旺」，代表商機蒸蒸日上，世大運也一定「熊成功」。
後站商圈榮譽理事長陳慶富說，建議路燈更新的範圍包含太原路及後站飾品一條街華陰街，已屆使用年限的路燈除華陰街換成飛熊興旺的造型外，其他路段則採用重慶北路街燈的樣式，維持商圈原有連貫性，店家們都期待8月上旬工程完工這一天的到來。
建明里長陳正賢提到，當年台鐵地下化規劃時並沒有考慮到連通南北向太原路，串聯共榮台北地下街與後站華陰街商圈，所幸在台北地下街理事主席劉文龍及各方士紳一起奔走努力下，才有今日的Y5至Y13通道，而機捷完工前華陰街早已完成徒步區改造，統一招牌樣式，在公園處和後站商圈合作打造新的造型路燈完成後，對形塑商圈意象、吸引逛街採購人潮有很大的加分效果。
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