陶博戲水區免費開放 端午「遛小孩」好去處

陶博館戲水區將於5/28（日）免費開放。（圖由陶博館提供）

2017-05-24 13:30

〔記者張安蕎／新北報導〕鶯歌陶瓷博物館戲水區，即將於端午連假（5/28）起免費開放，恰逢陶瓷藝術園區啟用9週年，即日起至5月30日止在陶博館粉絲專頁舉辦留言活動，可抽窯烤麵包、金牛角、手拉坯、腳踢轆轤等免費體驗券。

陶博館館長吳秀慈表示，陶瓷藝術園區在民國97年正式開園，分為風、水、土、火廣場，其中位於水廣場的戲水區，不僅是每年夏天必訪的戲水地點之一，周邊的草坪野餐區、窯烤美食區、陶瓷體驗區、大型沙坑區及位於室內的小陶窩親子遊憩區等，都相當適合全家大小一同前來。

陶博館戲水區自5/28（日）起免費開放至10/1（日）止，開放時間為每週二至日上午9時30分至17時，假日則延長至18時，每週一會進行水質檢測及維護，將不開放使用（僅5/29（一）正常開放）。除了戲水區外，一旁的兒童遊戲區也同時開放玩沙，並備有簡易的沖洗區及提供熱水清洗的淋浴間，非常貼心及方便，民眾可多加利用。