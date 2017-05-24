扯！政策3度轉彎 散蛋塑膠籃變運輸載具
2017-05-24 13:30
農委會認為，塑膠籃是運輸載具非包材。（記者林彥彤攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕農委會推「生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」政策，原本應自去年12月24日開始執行，不料政策一改再改，從原先完全不允許塑膠籃使用，到放寬業者使用塑膠籃，但要求使用一次就必須要丟棄，如今即將於6月份嚴格實施的政策今又改口，指塑膠籃非容器而是運輸載具，因此不在此限，只要業者有鋪一次性紙張即可。
農委會與台北市蛋商業同業公會今舉辦「散裝雞蛋溯源安心看得見」記者會，會中公開以塑膠籃做範例，宣導消費者、早餐業者等選購有QR-CODE溯源標章的散裝蛋，讓外界好奇，是否政策又有改變？
農委會去年12月24日公告「裝載生鮮禽蛋應使用一次性裝載容器或包材」，包含紙箱、紙盤與紙盒等以取代傳統塑膠籃，不料引來業者的反彈，於是1月時政策第一次轉彎，允許業者繼續使用塑膠籃，但條件是業者必須要提供塑膠籃使用的紀錄以利稽查，第二次轉彎是業者無提供紀錄，農委會3月再宣布，回到一開始的規定，禁止業者使用塑膠籃盛裝散裝蛋。
不過今政策又有第三次大轉。台北市蛋商公會理事長高傳謨透露，上次跟農委會防檢局開會已達成共識，讓原先一次包材有轉圜，針對散裝蛋可以繼續使用塑膠籃，只要有清洗乾淨並加內襯紙即可。
農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙說，一次性包材是防檢局推政策，據了解，6月底就要開始執法，並加強取締和追查，而針對塑膠籃使用問題，由於認定塑膠籃是物流箱運輸載具，因此無須使用一次就丟，只要業者在裡面加上紙張內襯，並確保箱子乾淨，就不會罰。
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