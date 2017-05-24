藝人少浪陪獨老玩遊戲 搞笑掏出作弊道具

藝人少浪（左二）陪獨老唱歌玩遊戲。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-24 13:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節將至，恆春基督教醫院舉辦第12屆粽香幸福台灣尾活動，新生代藝人少浪連續第2年南下陪伴長者，除了演唱耳熟能詳老歌、玩遊戲，還親手將物資送到250名弱勢長輩手中。

為了增加獨居長輩們活動參與，恆基舉辦「搶救物資大作戰」，在短時間用長筷夾得最多的彈珠便可獲勝，少浪陪阿公、阿嬤組成隊伍，眼看就要落後給參賽的車城國中師生，竟然連續掏出「大湯杓」給長輩們「作弊」，成功用湯匙「舀」贏筷子組，逗的觀賽民眾哈哈大笑。

除了遊戲，少浪也自彈自唱「甜蜜蜜」和「車站」，並且握著長輩的手給予鼓勵，溫情深深觸動長輩，阿芳阿嬤紅著眼框說「好開心，好久沒人唱歌給我們聽了！」一旁害羞的阿公則不斷點頭直說謝謝。

被醫院封為「恆基公益大使」的少浪說，幼時家境清寒，曾受到教會的幫助，加上出道前曾歷經投資失利、母親離世的人生低谷，在製作人和經紀人的鼓勵與幫助下重拾音樂夢。因為有這樣的經歷，所以對弱勢朋友們的處境更能感同身受，自去年起就接下恆基公益大使的棒子，和恆基一起關心獨居長者，今年在行程忙碌之餘，仍願二度南下支持恆基端午送暖活動，用實際行動來分享愛。

恆基副院長王宗揚表示，恆基長期關心半島上的弱勢長者，提供居家服務、老人送餐、探訪關懷，更設立日照中心、護理之家，期盼能夠讓半島的老人家都能在地安養，希望各界目光能投入偏鄉獨老照護。