新中橫落石不斷 搶通延後需提前改道

台21線新中橫115K望高路段，上邊坡發生大量土石崩坍，造成道路雙向中斷。（記者劉濱銓翻攝）

2017-05-24 13:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕台21線新中橫南投縣信義鄉望高路段，今早6點半道路上邊坡發生土石崩坍，大量落石阻斷雙向交通，原力拚中午搶通，但因邊坡持續出現落石，導致工程進度延後，預估要到下午5點半才能恢復通行。

信義工務段表示，落石土方量約1000立方公尺，經一個上午清理路況已有改善，不料近午上邊坡又出現落石，以致清理進度落後，工程人員仍持續清理搶修，最快要到下午5點半才能通車，呼籲用路人前往塔塔加或阿里山，必須提前改道從嘉義進入或更改行程，並注意山區道路狀況，以維行車安全。