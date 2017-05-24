比爾蓋茲也收藏 葉發原把皮革藝術變立體
2017-05-24 13:16
葉發原皮塑藝術特展在台南文創園區展出。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕工藝家葉發原從一塊用剩的皮革獲得啟發，投入皮革藝術創作30年，將原本平面的皮雕變成立體的創作，曾在日、美獲獎，也曾進入羅浮宮展出，作品也曾被比爾蓋茲收藏，「田園樂慶豐收—葉發原皮塑藝術特展」，明天起至7月2日，在台南文創園區展出。
58歲的葉發原為電機科畢業，26歲時在姐夫的皮革公司上班時，偶然發現一塊用剩的皮革形狀好似吉他，開始以皮革創作吉他琵琶等樂器，也開始投入皮革藝術，並花費3年的時間，摸索研究出把皮雕變成立體作品。
螃蟹系列是葉發原最早打下知名度的作品，他從士林夜市買來3隻煮熟的螃蟹為範本，反覆研究，配合皮革的延展性找出最適合的方法，作品曾獲得日本專業皮革一染展銅賞獎，也曾以皮革仿擬甲殼動物，獲得美國國際性皮革工藝協會聯盟觀摩競賽展的冠軍，並曾獲邀於羅浮宮參加羅浮宮的巴黎東西方國際藝術展。經濟部以他的作品贈送給比爾蓋茲時，技術也獲比爾蓋茲稱讚。
此次展出約60作品，包括螃蟹、螳螂、螞蟻、田園與人物豐收5大系列，栩栩如生，充滿田園野趣與鄉土情懷，一塊鮮紅的西瓜，讓參觀民眾看了直說，「看起來好好吃，好想咬一口。」
葉發原表示，皮革藝術分為皮雕與皮塑，揉合技術與巧思，還要有豐富的皮革知識，人物表情最難掌握，一塊皮必須塑出五官與身體，皮革的特性要掌握得很好；一件呈現早期傳統農村豐收的風鼓車作品，花費了2、3個月才完成，相當費工，他說，「創作這條路不是百米短跑，而是像馬拉松一樣，要跟自己賽跑，需要恆久毅力與堅持。」
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