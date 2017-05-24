體育署長不知亞洲青少年田徑錦標賽在哪辦

亞洲青少年田徑錦標賽在哪裡辦？教育部體育署長林德福（右一）竟然不知道，立委要求體育署官員今日下午接機，給選手們應有的榮耀。（記者林曉雲攝）

2017-05-24 13:05

〔記者林曉雲／台北報導〕亞洲青少年田徑錦標賽在哪國舉辦？體育署長竟然不知道！立法院教育委員會今天審查體育署預算解凍案，立委柯志恩詢問署長亞洲青少年田徑錦標賽在哪辦，署長林德福竟然不知道，柯志恩怒批，青少年賣命交出好成績，體育署一點反應都沒有。林德福回答，「好啦！以後我們會更努力。」

立委張廖萬堅也發言表示，體育署在第一時間竟然沒有給予官方的支持，對為國爭光的小將沒有任何支持行動，不管是支持或監督，體育署如何和協會有更緊密的關係，都必須要加強。

林德福表示，回國之後會找小將們餐敘。教育部長潘文忠則表示，署長剛接任，但體育署官網的確應該要即時將運動選手的優秀表現呈現給國人。

第二屆亞洲青少年田徑錦標賽在泰國曼谷舉辦，我國小將成績亮眼、為國爭光，我國共獲得6金7銀2銅佳績，在所有參賽國家隊中排名第二，贏過中國和日本，包括海星高中盧浩華、北市大同高中林庭瑋兩人，在男子110公尺跨欄與女子100公尺跨欄鍾分別摘金等。

立委柯志恩、張廖萬堅、蔣乃辛等人今天審查體育署預算時，為這些小將抱不平，痛批體育署，並要求體育署今天下午4點去接機，給這些為國爭光的孩子應有的榮耀與肯定，立委們要視體育署的表現再決定是否解凍，因此把體育署推展國際體育被凍結的3千多萬元預算案，挪到明天再審查。