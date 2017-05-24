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跳電攪局 何爺爺的移動樂園跳跳屋到三股國小

2017-05-24  12:57

〔記者楊金城／台南報導〕何爺爺的移動樂園「跳跳屋」，今天帶了11座超大型的充氣滑水道、跳跳屋來到七股區三股國小，這是移動樂園第一次到台南，上午有七股區500多位小朋友玩瘋了，總計今天、明天有4場20校超過2千位小學生來玩。

上午台南市時而下暴雨，時而放晴，但七股區天氣很好，由於11座的滑水道、跳跳屋為充氣，因耗電量大，幾座滑水道陸續跳電「消風」出狀況，幸好何爺爺帶來1座大型發電機應急，讓小朋友玩的盡性。

69歲「何爺爺」何茂成說，看到小朋友開心，他就心滿意足。他是台南市新營人，在台灣、美國經營成衣業有成，退休後斥資上千萬元購買巨無霸滑水道到偏鄉小校，為小學生帶來歡樂。

何茂成今天第一次回到故鄉台南市在偏區七股舉辦跳跳屋活動，他說，除了超大型滑水道，也購置全國最大的戶外電影螢幕在學校、社區舉辦電影欣賞會，總計至今舉辦238場。

申請移動樂園的三股國小校長陳易志說，地處偏區的大北門區學生少有機會到兒童樂園遊玩，家長也沒時間，將樂園搬到三股，小朋友最樂。上午七股三股、竹橋、後港、光復、樹林、龍山國小500位學生先體驗滑水道的樂趣。

七股區長莊名豪說，七股海鮮節將在7月6日起登場，如能邀請何爺爺的移動樂園來舉辦，一定大受遊客親子喜歡。正和何茂成洽談中。

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  • 七股三股國小歡迎何爺爺帶著移動樂園來。（記者楊金城攝）

    七股三股國小歡迎何爺爺帶著移動樂園來。（記者楊金城攝）

  • 小朋友玩滑水道開心。（記者楊金城攝）

    小朋友玩滑水道開心。（記者楊金城攝）

  • 移動樂園今天搬來3層樓高的超大型滑水道到三股國小。（記者楊金城攝）

    移動樂園今天搬來3層樓高的超大型滑水道到三股國小。（記者楊金城攝）

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