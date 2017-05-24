台中擬發市民卡 議員質疑成效要求暫緩
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議員張耀中今天在市議會提出質詢，指全國有3個縣市有發行市民卡，成效都不彰，而台中市因花博發行300萬張，經費2億5千元，1張約80多元，除了要考慮成效，因明年選舉到，是否會被外界質疑賄選，要求暫緩推動。
交通局長王義川表示，市民卡預計明年4月花博前完成第一階段建置，將花博卡與市民卡結合，而市民卡也將結合公車10公里免費，吸引更多民眾參觀2018花博及搭乘台中捷運，並將直接發卡給設籍台中或就讀台中轄區大學的每位市民，與其他縣市申請制不同，更簡易方便的使用方式與專屬優惠，盼提升市民使用效率。
市議員張耀中表示，市長林佳龍表示預計明年發行市民卡，要發行300萬張，經費約2.5億，根據交通局自行提出的107年先期計畫，市府預計花博開幕前發卡。
不過，台中市並非第一個會發行市民卡的城市，張耀中表示，目前已有3個縣市發行過市民卡，但成效卻是低落無比，慘不忍睹，若台中市發行市民卡，市府是否會重蹈覆轍，市府應好好評估。
張耀中表示，新竹市在102年發行市民卡，不僅具備電子身分識別功能，並附加多項市民「好康」優惠，總發行量已達17萬4千張，占市民人口4成，但是進入市府資料庫當大數據的約6千張，比例約3％。
第二個發行的是台南市，在104年4月發行，斥資2800多萬元，申辦率僅15％，擁有一卡通及特約店家優惠、繳費與大眾運輸優惠等等，根據調查，目前市民卡發卡數約31萬，發卡率僅15％，且仍有多數市民不清楚市民卡功用為何，依據票證公司統計，市民卡用途大多是花在公車、火車上。
第三個發行的桃園市是在104年9月發行，其市民卡稱為「桃樂卡」，發行達61萬張，除敬老卡和學生卡有乘車優惠的交通誘因外，一般大眾普遍認為「可有可無」，據統計61萬張使用率不到2成，逾10萬張而已。
張耀中表示，市府預計編列2.5億，欲製卡約300萬張，每一張成本約80多元，而且是在明年花博開展前發行，但明年就要選舉，是否容易被外界質疑有賄選的嫌疑，市府要仔細評估。
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