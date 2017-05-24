天中辟邪 鹿耳門天后宮端午連假送文昌筆、香包

2017-05-24 12:50

〔記者蔡文居／台南報導〕今年端午節連續假期，台南市鹿耳門天后宮推出端午節「天中辟邪」系列活動，發送香包、立蛋、取午時水及跋杯送文昌筆等活動，邀請大家來鹿耳門天后宮與媽祖共慶端午佳節。

鹿耳門天后宮表示，農曆5月5日端午節，古人認為該日，得一年間天地正中之元氣，因此又稱「天中節」。「辟邪」則指「辟除邪惡」，取「驅邪逐惡」然後有「逢凶化吉」與「迎祥納福」之意，因此這次活動取名為「天中辟邪」。天后宮表示，端午連假4天系列活動，自本月27日（週六）起至30日（端午節）止共4天。第一天發送香包，時間上午10點半至下午3點；下午則有「顯宮國小國樂團」表演。

第二天，跋杯送文昌筆，時間為10點至下午3點；下午2點半至4點半為「黃尚樂團」表演。

第三天，跋杯送文昌筆及香包，發送時間上午9點至下午3點（限量發完止）。

第四天，立蛋、取午時水，時間上午11點至中午12點。

廟方說，以上數量有限發送完畢為止，歡迎有興趣的民眾，來鹿耳門天后宮與開基鹿耳門媽共慶端午佳節。