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不滿工程車毀路損房 高雄田寮南勢湖居民抗議高公局

國道3號中寮隧道附近因有旗山、龍船斷層，位移情況嚴重，高公局正進行改善工程。（記者蘇福男攝）

2017-05-24  12:54

〔記者蘇福男／田寮報導〕國道3號中寮隧道附近因有旗山、龍船斷層，路面位移情況嚴重，可能危及行車安全，高速公路局今年3月展開改善工程，田寮區七星里南勢湖近百名居民今天上午集結工地，舉白布條抗議，指施工車輛未申請合法路權，壓壞產業道路並造成古厝龜裂，更擔心挖山填土造成土石流，危及居民生命財產安全，高公局同意召開協調會前先停工。

今天上午10點多，近百名田寮南勢湖居民手持白布條，赴國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程（第D11標）工地抗議，高公局拓建工程處台南工務所工程師郭啟東、田寮區長王昌文到場協調。

自救會代表指出，改善工程最近開工，施工車輛頻繁進出社區，但當地居民對改善工程內容毫無所悉，質疑施工單位未取得合法路權，工程車壓壞產業道路，並造成古厝龜裂，更擔心挖中寮山土石填實路堤，日後大雨有土石流安全疑慮，要求立即停工。

監造單位台灣世曦工程顧問公司人員表示，國道3號中寮隧道在民國83年設計時，就發現有旗山斷層經過，但斷層活動性並不明顯，隧道洞口考量高陡邊坡路段及斷層泥，採明挖覆蓋結構。

89年通車後，發現結構屢遭破壞，100年監測證實旗山、龍船斷層具有活動性，因基礎持續變位無法消除，因此規劃進行改善工程。

工程人員表示，改善工程是將把中寮隧道北洞口改為路塹段，挖掘的土石將填實9支高墩，改善路段全長約700公尺，今年3月15日開工，預計108年2月底完工。

高公局強調，中寮隧道改善工程刻不容緩，相關工程均依規定通過環評，絕無安全疑慮，同意在召開協調會之前先停工。

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  • 改善工程將把中寮隧道北洞口改為路塹段，挖掘的土石將填實9支高墩，改善路段全長約700公尺。（記者蘇福男攝）

    改善工程將把中寮隧道北洞口改為路塹段，挖掘的土石將填實9支高墩，改善路段全長約700公尺。（記者蘇福男攝）

  • 近百名田寮七星里南勢湖居民今天上午集結工地，舉白布條抗議。（記者蘇福男攝）

    近百名田寮七星里南勢湖居民今天上午集結工地，舉白布條抗議。（記者蘇福男攝）

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