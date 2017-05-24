| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意雷擊強陣風！桃竹苗13縣市發布大雨特報 新中橫落石不斷 搶通延後需提前改道 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

尋找下一位《通靈少女》 in89駁二電影院徵「鬼門開」短片

in89駁二電影院徵「鬼門開」短片，尋找下一位「通靈少女」。（記者黃佳琳攝）

2017-05-24  12:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕公視與HBO合作推出的電視劇「通靈少女」爆紅風霏全球，in89駁二電影院以民間電影院的角色，推出「in89 Choice 短片徵件展」，並以「鬼門開」為主題進行徵件，徵選各類型恐怖驚悚短片，希望能找到下一位「通靈少女」。

in89駁二電影院執行長蔡政宏表示，「in89 Choice 短片徵件展」希望讓短片走出影展，直接面對觀眾，藉此讓更多觀眾注意到臺灣電影創作的議題；選擇以短片做為徵件模式，是因為短片製作成本相對較低，可讓新銳導演充分發揮想像、展現創意，去年策辦時，共有16支獲選短片陸續在in89駁二電影院中播映。

「in89 Choice 短片徵件展」，一年共規劃三個季別，募集5分鐘以內的短片，聘請電影相關產業的導師與業師，為新銳導演及學生導演們的創作進行詳盡評選；獲選的每一部作品，都將由in89駁二電影院免費提供Digital Cinema Package數位拷貝技術，轉檔為符合電影院播映規格檔案，並安排於為正片開始前的前導片，在影廳內的大螢幕正式播映。

這次短片徵件以恐怖、驚悚為主題，蔡政宏說，電影市場滿是「進口」恐怖片、驚悚片、懸疑片，台灣的產量遠少於其他國家，因此不同於去年徵件不限主題，這次特別企劃「鬼門開系列」，徵求導演們拍攝滿溢鬼魅魍魎的短片，於6月30日前皆可投件，並將在鬼門開的時節，於in89駁二電影院正式上映。詳情請至in89駁二電影院官網「影展特報」查詢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： in89駁二電影院 通靈少女 鬼片
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：尋找下一位《通靈少女》 in89駁二電影院徵「鬼門開」短片


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.