尋找下一位《通靈少女》 in89駁二電影院徵「鬼門開」短片
2017-05-24 12:24
in89駁二電影院徵「鬼門開」短片，尋找下一位「通靈少女」。（記者黃佳琳攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕公視與HBO合作推出的電視劇「通靈少女」爆紅風霏全球，in89駁二電影院以民間電影院的角色，推出「in89 Choice 短片徵件展」，並以「鬼門開」為主題進行徵件，徵選各類型恐怖驚悚短片，希望能找到下一位「通靈少女」。
in89駁二電影院執行長蔡政宏表示，「in89 Choice 短片徵件展」希望讓短片走出影展，直接面對觀眾，藉此讓更多觀眾注意到臺灣電影創作的議題；選擇以短片做為徵件模式，是因為短片製作成本相對較低，可讓新銳導演充分發揮想像、展現創意，去年策辦時，共有16支獲選短片陸續在in89駁二電影院中播映。
「in89 Choice 短片徵件展」，一年共規劃三個季別，募集5分鐘以內的短片，聘請電影相關產業的導師與業師，為新銳導演及學生導演們的創作進行詳盡評選；獲選的每一部作品，都將由in89駁二電影院免費提供Digital Cinema Package數位拷貝技術，轉檔為符合電影院播映規格檔案，並安排於為正片開始前的前導片，在影廳內的大螢幕正式播映。
這次短片徵件以恐怖、驚悚為主題，蔡政宏說，電影市場滿是「進口」恐怖片、驚悚片、懸疑片，台灣的產量遠少於其他國家，因此不同於去年徵件不限主題，這次特別企劃「鬼門開系列」，徵求導演們拍攝滿溢鬼魅魍魎的短片，於6月30日前皆可投件，並將在鬼門開的時節，於in89駁二電影院正式上映。詳情請至in89駁二電影院官網「影展特報」查詢。
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