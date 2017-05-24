中市衛生局查粽，又見違規添加硼砂鹼粽。（圖：衛生局提供）

2017-05-24 12:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕端午節前夕，台中市衛生局抽驗市售端午應景食品169件，其中1件鹼粽檢出「硼酸及其鹽類」與規定不符；衛生局23日會同市警局刑事警察大隊偵七隊警員共同前往稽查，業者坦承因不諳法規而使用硼砂產製食品，違規鹼粽約200粒當場銷毀，全案移地檢後續偵辦。

此外，這次衛生局抽驗肉粽店燒肉粽40件，檢驗一般食品衛生標準，包括大腸桿菌及大腸桿菌群，其中2家肉粽初驗時與規定不符，經限期改善後再抽驗已複驗合格；另外，1件冬蝦檢出二氧化硫0.121g/kg（標準：<0.10g/kg）超標，已立即移請桃園市政府衛生局後續辦理。

衛生局日前赴賣場超市、傳統市場、餐飲店等抽驗業者端午節應景食材，包含肉粽、鹼粽、栗子、餡料、花生粒及調味醬等，總計169件，其中1件鹼粽檢出「硼酸及其鹽類」與規定不符。

衛生局指出，不合格的鹼粽是流動攤商於北屯區北屯市場販售時所抽驗，據業者表示，鹼粽只在端午節或平日有客人訂製時才製作，因節日將近才在5至6天前又開始製作，每天產量約500至600粒鹼粽；製作後載至全市幾個不固定的傳統市場零售散客，當天售完無庫存。

業者表示，長輩傳授製作鹼粽時，在滾水中加入約半匙硼砂，可避免鹼粽黏糊好剝開，不知硼砂是違法添加物；衛生局當場將製作中且業者承認有添加硼砂到滾水中的鹼粽約200粒現場銷毀及300公克左右的硼砂當場扣回，以免成品流入市面，全案移地檢後續偵辦。

衛生局指出，以往部分業者為了讓鹼粽口感更好，會在食材裡加入硼砂，但硼砂為政府公告禁止使用的添加物，食品業者不得使用於食品製作中；硼砂可能會造成人體出現嘔吐、腹痛、腹脹、腹瀉等不適症狀，呼籲食品業者不得添加使用。

衛生局表示，製作鹼粽建議使用合法添加物「三偏磷酸鈉」，三偏磷酸鈉有助減少粽身與粽葉黏著，且可改善鹼粽硬度、彈性與咀嚼口感，即日起全市30家衛生所與衛生局服務台均免費提供「三偏磷酸鈉」供民眾索取製作鹼粽，讓民眾安心過佳節。