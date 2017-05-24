中市衛生局查粽 又見違規添加硼砂鹼粽
中市衛生局查粽，又見違規添加硼砂鹼粽。（圖：衛生局提供）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕端午節前夕，台中市衛生局抽驗市售端午應景食品169件，其中1件鹼粽檢出「硼酸及其鹽類」與規定不符；衛生局23日會同市警局刑事警察大隊偵七隊警員共同前往稽查，業者坦承因不諳法規而使用硼砂產製食品，違規鹼粽約200粒當場銷毀，全案移地檢後續偵辦。
此外，這次衛生局抽驗肉粽店燒肉粽40件，檢驗一般食品衛生標準，包括大腸桿菌及大腸桿菌群，其中2家肉粽初驗時與規定不符，經限期改善後再抽驗已複驗合格；另外，1件冬蝦檢出二氧化硫0.121g/kg（標準：<0.10g/kg）超標，已立即移請桃園市政府衛生局後續辦理。
衛生局日前赴賣場超市、傳統市場、餐飲店等抽驗業者端午節應景食材，包含肉粽、鹼粽、栗子、餡料、花生粒及調味醬等，總計169件，其中1件鹼粽檢出「硼酸及其鹽類」與規定不符。
衛生局指出，不合格的鹼粽是流動攤商於北屯區北屯市場販售時所抽驗，據業者表示，鹼粽只在端午節或平日有客人訂製時才製作，因節日將近才在5至6天前又開始製作，每天產量約500至600粒鹼粽；製作後載至全市幾個不固定的傳統市場零售散客，當天售完無庫存。
業者表示，長輩傳授製作鹼粽時，在滾水中加入約半匙硼砂，可避免鹼粽黏糊好剝開，不知硼砂是違法添加物；衛生局當場將製作中且業者承認有添加硼砂到滾水中的鹼粽約200粒現場銷毀及300公克左右的硼砂當場扣回，以免成品流入市面，全案移地檢後續偵辦。
衛生局指出，以往部分業者為了讓鹼粽口感更好，會在食材裡加入硼砂，但硼砂為政府公告禁止使用的添加物，食品業者不得使用於食品製作中；硼砂可能會造成人體出現嘔吐、腹痛、腹脹、腹瀉等不適症狀，呼籲食品業者不得添加使用。
衛生局表示，製作鹼粽建議使用合法添加物「三偏磷酸鈉」，三偏磷酸鈉有助減少粽身與粽葉黏著，且可改善鹼粽硬度、彈性與咀嚼口感，即日起全市30家衛生所與衛生局服務台均免費提供「三偏磷酸鈉」供民眾索取製作鹼粽，讓民眾安心過佳節。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 人臉辨識系統好威！ 毒蟲嚇到供出9組吸食器
- 新北「行動博物館」打包 巡迴展出不受限
- 《焦急》本部長成勛自爆偏愛小隻女 興奮喊「很想去台灣」
- 欣陸投控：今年是穩定成長的一年
- 修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰
- 路邊攤直擊「腳洗豆芽菜」 食客崩潰、快吐了
- 鳥嘴潭人工湖用地協議價購 沒交集
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時
- 到竹科注意了！竹東柯湖路速限降為每小時30公里
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 李明哲妻：尋求國際救援 美只是第一站
- 羽球》戴資穎個人24連勝 蘇迪曼盃助台聽牌
- 載著森林滿街跑 「森林公車」搭免錢
- 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
- 網球》羅傑斯盃發放外卡 莎拉波娃3年來首度參賽
- 佈局印度 鴻海擬在班加羅爾設廠
- 「鯉魚精轉世」 豬哥亮其實還有6年壽命
- 第十三屆林榮三文學獎徵文辦法
- 新好男人形象幻滅 「他們」都破功
- WHA閉門會議 2友邦發言挺台
- 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
- 陳時中署名「中華民國台灣」 游盈隆：真見笑！
- 查黨內基金會的帳？ 吳敦義：相信合規定不用查
- 媒體冰河》三立財經不解盤 粉絲怒罵：變成新聞台
- 【愛讀書】《不再獨自悲傷的夜晚》
- 林全內閣民調低 政院檢討如何回應社會
- 收押後首出庭 朴槿惠概不認罪
- 校園空盤運動 教惜食減廚餘
- 英國曼徹斯特遭恐攻 總統府發聲明
- 前美中情局長：得知川普陣營與俄國曾接觸
- 一例一休 林揆︰政院立場未變
- 家家3度問鼎歌后 怕見五月天的他
- 轉虧為盈無時日? 桃捷拚6年收支平衡
- 「把人給我弄回來！」 傳小英派親信赴中救李明哲
- 帶爸媽輕鬆遊香港─孝親之旅提案
- 川普抵達義大利 將會晤教宗和義領袖
標題：中市衛生局查粽 又見違規添加硼砂鹼粽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email