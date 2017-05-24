機長揮手告別... 達美航空退出台灣市場

達美航空退出台灣航空市場，24日上午末班飛出台灣的班機，飛行員打開窗戶向地面人員致謝。（記者姚介修攝）

2017-05-24 12:11

〔記者姚介修／桃園機場報導〕第一家進入台灣航空市場的美籍達美航空退出台灣市場的營運，並在今日上午9點30分由桃園機場飛出最後航班，末班飛機起飛前，達美航空的長期旅客紛紛擁抱地勤人員道別。

有美國籍旅客帶著全家人登機，他說達美航空在美洲的航網綿密，對於旅客後續轉機非常方便，退出台灣市場是台灣旅客的損失。

達美航空前經理王國安與地勤人員們直到最後一刻仍堅守崗位，在空橋門口致贈紀念品給每位搭機的旅客，祝福旅客旅途順利；待旅客登機完畢，代理業務的華航及桃勤人員分別聚集在候機室櫃台及停機坪，留下與達美飛機的最後記憶。

其實達美航空的前身為西北航空，桃園機場還沒有啟用前就飛航當時的松山國際機場，也是最早開航台灣的美籍航空公司，曾經率先使用波音747型巨無霸客機飛航，創下紀錄。

在2008年西北航空與達美航空合併後，2009年開始改用達美航空的班號飛航桃園機場，持續到24日吹熄燈號。

達美航空的末班機起飛前，機長與副機長特別打開駕駛艙的窗戶不斷向地面人員揮手告別，也象徵正式退出台灣市場。

達美航空退出台灣航空市場，今日上午9點30分由桃園機場飛出最後航班。（記者姚介修攝）

達美航空退出台灣航空市場，今日上午9點30分由桃園機場飛出最後航班。（記者姚介修攝）

旅客和地勤人員相擁而泣。（記者姚介修攝）