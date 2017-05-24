北市大假稱世大運整修 封閉回饋用泳池惹民怨
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市立大學天母校區的體育學院，當年爭取天母運動公園部分面積興建，引來民眾抗爭後，為回饋社區，同意將詩欣館的泳池對外開放，並收取50元入場費。但台北市議員謝維洲接獲民眾陳情，指校方去年3月就將泳池封閉，對外則以世大運場館整修為由，直到謝維洲今天上午召開記者會，校方才坦承，是因為每年虧損300萬元，盼調整票價後再開放，也希望教育局給予更多補助，讓教育局官方忍不住抱怨，每年已經給校方10億元補助，盼校方重新審視基金使用狀況，並在兩週內與教育局開會討論。
謝維洲指出，北市大從2005年就想將占地16.8公頃的天母運動公園，變更為體育學院用地，當時因剝奪到民眾公共使用空間，遭居民聯署抗議搞得風風雨雨，但最後仍爭取到5.8公頃面積作為校地使用，為回饋社區，詩欣館泳池在每晚7時至9時開放，收取50元門票、非當地民眾則收60元。
但謝維洲發現，詩欣館泳池從去年3月就封閉，直到同年6月才公告，讓周邊里民相當錯愕，而當地民眾陳情表示，校方長久以來，就常以各種理由暫停對外開放泳池，還不斷以營運不佳為由，提出調高票價要求，讓當地人相當不滿。
謝維洲介入關心後，校方第一時間仍聲稱是因為世大運場館整修，為避免影響民眾安全才封閉。但是，詩欣館作為世大運跳水比賽場地的泳池，與一般開放給民眾泳池並不相同，且一般泳池至今仍作為學生授課使用。
北市大體育室主任王宏宗上午坦承，泳池晚間通常只有10多位民眾，但泳池位於地下樓層，通風不好，須將空調等設備開到很強，導致每年虧損300萬元，才決議在世大運結束後，再重新檢討營運方式。
謝維洲質疑，泳池的目的是回饋居民，不應以營利為目的。北市大進修推廣處長陳正乾卻回稱，回饋也要量力而為。
面對校方虧損問題，王宏宗藉機向在場教育局官員訴苦，盼爭取更多市政府補助，讓教育局綜規科長諶義聰忍不住吐槽，教育局已經每年給校方10億元，不能只講補助，光是最近學校操場整修，就給了一千萬元，學校卻每次都說沒有錢，學校經費的運用其實可以再調整。
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標題：北市大假稱世大運整修 封閉回饋用泳池惹民怨
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