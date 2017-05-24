「慢遊」浪漫台三線 台灣觀巴32條路線套裝行程

浪漫台三線台灣觀巴客庄特色套裝遊程，串連4個縣市26個鄉鎮近80個古蹟、景點、大師名人紀念館、客家特色伴手禮店家。（觀光局提供）

2017-05-24 11:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為振興客庄經濟與推廣客庄文化，推動客庄「慢遊」新體驗，交通部觀光局與客委會今舉辦台三線客庄浪漫大道啟動記者會，象徵正式推動浪漫台三線台灣官八客庄特色套裝行程，共有32條台灣觀巴路線帶旅客探索內灣小鎮、新竹客家雙城、體驗客家擂茶。

為推動客庄「慢遊」新體驗，浪漫台三線台灣觀巴客庄特色套裝遊程，已推出32條台灣觀巴路線，並依據民眾需求規劃出體驗客庄浪漫風情、山城生態及採果樂趣等遊程，透過串連4個縣市26個鄉鎮近80個古蹟、景點、大師名人紀念館、客家特色伴手禮店家及8條步道等特色，藉此多元呈現台三線豐富之人文、生態、產業觀光亮點，讓國內外更多旅客得以體驗台三線的質樸美學及慢遊、慢食、慢活的人文風貌。

客家委員會李永得主委表示，為透過「文化」將觀光經濟定錨在每一個客家鄉鎮，及兼顧文化保存與產業發展，特別選定交通部輔導營運超過10年的「台灣觀巴」服務品牌，藉由「台灣觀巴」豐富的國際遊客接待能力，多語化的網站、低出團人數的特性與標準化的優越服務，帶領國內、外遊客深度體驗客家人文風貌。

為擴大民眾參與，台灣觀巴協會也推出啟航優惠活動，以「好康共享有禮相送」、「平日4人成行1人免費」、「早鳥優惠」及與「限量50名免費體驗」等促銷，期讓更多人實際體驗客家文化豐富精采的故事，並藉此打造國際慢遊示範廊帶遊程與提升台灣觀光價值。