這家貧戶3大人非病即殘 食物包解燃眉之急
〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉醫療資源缺乏，就醫一趟常常得花上超過千元車資，忍耐不只讓小病變成大病，更造成弱勢家庭貧病循環。1919食物銀行透過送食物包到偏鄉弱勢家庭，幫助他們節省日常開支，也呼籲社會大眾能夠踴躍捐輸食物包及食材，一起協助弱勢。
根據1919食物銀行2016年度分析報告，其受助戶每月平均收入包含社服補助僅1萬5988元，遠低於主計處公布的全台最低所得前20％家庭每月所得2萬6693元。而其每月平均支出卻高達2萬2532元，即平均每月超支6544元！這些受助家庭的主要受助原因，以「身心殘疾」居首位，佔了23.49％。即4個受助戶中，就有一戶是身心殘疾者，且絕大多數都住在偏鄉。
1919食物銀行舉了一個實例，居住於海拔800公尺深山中的屏東縣獅子鄉內文村，一個7年前才有郵差送信進來的地方。今年78歲的月蘭阿嬤和長女阿麗（化名）、女婿阿國（化名）、3個年幼孫子同住在此。家中三個大人非病即殘，月蘭阿嬤去年才做完心臟支架手術，但仍勉強工作。女兒阿麗有肺積水、心臟肥大、糖尿病等問題，加上兩年前得了怪病，身體無法吸收營養，不能久站、走遠路，以致無法工作。
一家6口就靠摘山蘇及阿國打零工過活，生活十分困窘。之前阿麗曾因肺積水住院兩次，後來因沒錢付住院費只好出院，至今醫藥費都還沒付清。而從內文村去枋寮或恆春看病，一趟車錢就要上千元，阿麗經常是該領藥了卻不敢去領。原本唯一健康的阿國，3年前割草時，左眼被飛起的樹枝打傷。因怕花錢不敢就醫，僅靠點眼藥水撐過，最後痛到受不了就醫時，眼球已爛掉，只好摘除，目前只有一眼可用，能做的工作就更少了。
1919服務中心在2015年1月介入提供食物包，月蘭阿嬤表示，每兩個月一次的食物包，有吃的、有用的，樣樣都很實在，省下不少錢，不然連看病的車錢都沒有。
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