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影響7千戶！北市信義、萬華區無預警停電

2017-05-24  12:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區、萬華區今天上午10時35分左右，傳出因線路異常停電，影響約7000戶用電，不少店家也受到影響；台電表示，目前已派人處理，還在搶修中。

《中央社》報導，包括吳興街、莊敬路、信義路5段，以及萬華區永福街一帶，上午10時多突然停電，住戶不知所措，抱怨連連，台電研判可能是線路異常，影響戶數仍須進一步調查。

台電稍早表示，兩區域停電原因不同，但已先後於稍早11時57分及13時12分恢復送電，確保供電安全和用戶用電權益。

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  • 台北市政府上午召開台北節能季記者會。湊巧的是信義、萬華區卻傳出無預警停電。（記者黃建豪攝）

    台北市政府上午召開台北節能季記者會。湊巧的是信義、萬華區卻傳出無預警停電。（記者黃建豪攝）

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