白河阿勃勒盛開 與蓮花相映成趣

2017-05-24 11:40

［記者王涵平／台南報導］白河蓮潭阿勃勒花盛開，與綻放的蓮花相映成趣，吸引不少遊客與攝影者前往遊賞，公所也透過官網

提供阿勃勒最新花況。

「白河花季四部曲」包括3月林初埤木棉花、4月將軍埤南洋櫻、5月蓮潭阿勃勒以及6月蓮花，近年來因氣候變遷問題，花況有提早或延後情況，不少人在花季前後都會打探「花開了沒？」

白河阿勃勒主要集中在蓮潭通往三角潭、嘉義方向，蓮潭也是白河傳統蓮產區，沿途有不少蓮田，遊客同時可欣賞蓮花與阿勃勒，部分地點兩種花還能同時入鏡。

公所表示，透過官網或者臉書提供白河蓮花、阿勃勒，以及目前已落幕的洪厝溪洲石斛蘭最新花況，以及交通路線，希望民眾可以妥善安排賞花遊程。

白河區公所與店仔口文教協會於6月3日至7月9日，在新蓮鄉7-11及蓮花公園推出定點導覽解說服務，讓遊客能夠透過專業的深度解說，認識蓮花的生態、白河文化歷史，也能知道白河好看、好吃、好玩的地方，歡迎遊客多加利用。