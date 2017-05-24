雲縣有機專班招生 師徒制傳承友善土地

2017-05-24 11:34

〔記者林國賢／雲林報導〕雲縣府106年度「師徒制」有機暨設施專班開始招生，預計開設4班、120人，農業處長張世忠表示，師徒制課程，由老師傅傳承獨門友善土地農法功夫。

雲縣長李進勇表示，縣府持續推動有機農業、安全農業，鼓勵農民進修，提高農業人力素質，培養雲林農業人才，農業才能永續發展，今年持續開設有機暨設施專班做為培育農民的平台。

張世忠指出，雲林有機暨設施專班已歷經5年培育，結訓學員已近800人，其中有近9成學員都投入農業；學員採師徒制設計，課程理論實務並重，並由進階班師傅與農業達人的經驗交流，傳承功夫。

農業處表示，本次報名採遴選制，有興趣的農民可自5月25日起至6月9日前向雲林科技大學報名參加遴選。