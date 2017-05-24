台中南屯廢棄物處理場會勘 地方人士抗議

市議員何文海率南屯里民，反對設廢棄物處理場。（記者楊政郡攝）

2017-05-24 11:34

［記者楊政郡／台中報導］台中市環保局今天上午會同相關機關，會勘一處環保用地預計設置「建築廢棄物混合處理場」，位處南屯區精密工業園區入口處，市議員何文海與地方里長、里民、業者數十人也到場抗議，何文海說，4年前胡志強擔任市長時就企圖闖關未過，現在林佳龍又要來一次，他們不反對會勘，但反對一再把垃圾場丟給南屯。

就在向上路與精科五路口，台中市精密科技園區入口處右側有「飛躍」意象雕塑品，而左側一大片空地，早在民國50幾年都市計畫就是「環保用地」，有業者提出申請希望設置「建築廢棄物混和處理場」。環保局廢棄物清理科長表示，這是可用的環保用地之一，上午會同市府相關機關，到場了解現況、地點，由各機關著手了解適法性，僅在會勘階段而已，不是定案。

市議員何文海說，台中縣、市合併後，南屯變成是大台中市的地理中心，但並沒有受到重視，還是有人要把垃圾往南屯丟，而在精科園區入口，就設一個垃圾場這能看嗎？是這樣來歡迎廠商投資嗎？

寶山里長廖鎮源也說，南屯一直被當次等公民，垃圾掩埋場、焚化爐都往南屯丟，現在建築廢棄物也想丟南屯，真是不公平。

除市議員何文海、文山里長黃美玉、寶山里長廖鎮源親自到場，反對垃圾又要丟南屯，立委張廖萬堅、市議員張耀中、市議員朱暖英等都有代表出席，共同表達抗議之情。