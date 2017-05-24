台灣黑熊球星來了！獨居奶奶提前歡度端午
2017-05-24 11:26
華山基金會與台灣黑熊足球隊成員，與獨居奶奶提前歡度端午節。（華山基金會提供）
〔記者楊綿傑／台北報導〕「來喔～進來坐喔」已經高齡78歲的陳王奶奶雖然腳不方便，又長期獨居，但熱情態度不減。為了帶給陳王奶奶過端午節的氣氛，台灣黑熊明星足球隊今組服務團打掃環境，並在奶奶家掛上艾草及香包，也陪奶奶享用粽子，提前歡度佳節，奶奶笑得合不攏嘴。
陳王奶奶居住在台北市大同區河堤附近，丈夫已經過世多年，兒女也失聯對她不聞不問，奶奶長期獨居，並撿拾資源回收物維生，但隨著年紀大行動越來越不便，且最近腳才進行手術，幾坪大空間的回收物，她得整理上一整個禮拜，居住品質不佳。
陳王奶奶長期獨居，許久未享受過天倫之樂，甚至還曾因心情鬱悶服藥輕生，華山基金會自2013年開始關懷後，透過關懷訪視、物資協助、年節關懷等資源介入，奶奶心情及生活才逐漸有所改善。只是在熱情的招呼中，仍然能感受到到奶奶眼神中流露的那一絲寂寞。
台灣黑熊足球隊今特地與華山基金會合作，組團到陳王奶奶家陪她過節，包括藝人王彩樺、黃品文、陳致遠、蜆仔、高山峰及王海輪等，首先捲起袖子為奶奶整理堆置的資收物，接著掛上象徵端午節的艾草及香包，然後大夥再陪著奶奶一起享用粽子、話家常，藝人們的不時搞笑也讓奶奶笑顏逐開。
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