梅雨鋒面將到！中南部率先下雨

天氣即時預報在臉書上表示，鋒面前的西南風水氣開始帶動，為中南部（主要集中在沿海、平原）率先帶來驟雨。（圖擷取自天氣即時預報臉書）

2017-05-24 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面即將到來，中南部率先下雨了！

天氣即時預報在臉書上表示，鋒面前的西南風水氣開始帶動，為中南部（主要集中在沿海、平原）率先帶來驟雨，這種西南風帶動的雨勢，一波雨下來很大，但是不會一直下雨，屬於有空檔的降雨，下完雨之後，天氣又轉好。

天氣即時預報提醒，現在到中午受到西南風水氣影響，驟雨主要影響中南部，北東部影響小；下午到週四，中南部驟雨先緩和，再來鋒面逐漸靠近，由北往南一波雨勢，這波鋒面結構偏弱，無明顯降雨訊號。

至於梅雨鋒面，天氣即時預報說週五到端午連假區間，都在巴士海峽徘徊，因此「台灣不受鋒面直接影響」，但因為鋒面仍在附近，若有稍多水氣，還是可能有陣雨。