小神農學嘗百草 新北市暑期辦華陀探險營

2017-05-24 11:16

〔記者何玉華／新北報導〕暑假營隊陸續出爐，家中孩子的暑假活動安排好了嗎？新北市衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦「小神農華佗探險營」，將於8月13及20日兩個週日，在五股準園休閒農場舉行，由新北市中醫師公會設計活潑有趣的互動遊戲，建立小朋友正確的中醫藥觀念，全部免費、當天來回，採網路報名，開放報名時間自6月5日起至7月7日止，兩梯次各100名，額滿截止。

衛生局副局長許朝程說，活動對象為目前就讀新北市各公私立國小，暑假後升4、5、6、7年級的學生，活動設計多元豐富的闖關遊戲，有18銅人防蚊香包DIY、小神農嘗百草‧清暑益氣健康茶教學、經絡刮痧與推拿穴道按摩示範等，以寓教於樂的方式，引導小朋友體驗中醫藥，建立正確認知，報名相關資訊可上新北市衛生局網站查詢。由於每年報名都相當踴躍，衛生局建議家長替孩子報名要快。