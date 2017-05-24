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國慶煙火撘配熱氣球光雕 台東將花費1500萬元

台東縣長黄健庭說明國慶煙火。（記者黃明堂攝）

2017-05-24  11:12

〔記者黃明堂／台東報導〕國慶煙火今年將首度在台東縣施放，光施放煙火就要花掉1千萬元，另由縣府搭配舉辦熱氣球光雕等周邊活動，要5百萬元。

破天荒在台東施放國慶煙火，引起台東民眾正反兩極熱烈反應，支持者認為可帶動台東國慶連假觀光，反對者認為燒錢製造空污，且火車票更一票難求。

台東縣長黃健庭今天表示，1個多月前，蘇嘉全院長向他徵詢在台東放煙火，當時他表達這難得機會，縣府願全力配合。

黃健庭說，目前構想將煙火結合台東最擅長的熱氣球。由於國慶日是連假最後1天，原本縣府建議改在10月9日晚間施放，但考量到總統行程，仍維持10日當晚施放。

縣府民政處長顏志光說，煙火將在卑南溪出海口的南岸堤防施放，由軍方負責，將有1百公尺高的煙火，遠方即可看到，時間半小時，這部份要花1千萬元。另外，在志航基地設主舞台區及光雕，這部份約1個多小時，經費5百萬元。

黃健庭盼台鐵能及早規劃列車，讓全國民眾順利到台東看煙火，也不影響台東人。

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