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台21線新中橫115K 土石崩落雙向中斷

2017-05-24  11:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕台21線新中橫南投縣信義鄉望高路段，今早6點半道路上邊坡發生土石崩坍，大量落石阻斷雙向交通，粗估土方量約1000立方公尺，公路總局信義工務段獲報派出機具與人員持續清理搶修，盼能在中午搶通開放。

信義工務段表示，近來山區午後都會下起大雨，不僅雨勢大，下的時間也久，崩坍路段是在信義草坪頭往塔塔加方向，約在望高茶園附近，過去該處曾發生過落石，因此在邊坡部分都有加強，惟此次落石崩落位置更高，恐是抵擋不住連日雨勢，造成上邊坡鬆動不穩才發生崩坍，目前現場有多組工作人員與機具進行清理，進度仍順利，盼能趕在中午時清理完畢，盡快開放通行。

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  • 台廿一線新中橫一一五K望高路段，上邊坡發生大量土石崩坍，造成道路雙向中斷。（記者劉濱銓翻攝）

    台廿一線新中橫一一五K望高路段，上邊坡發生大量土石崩坍，造成道路雙向中斷。（記者劉濱銓翻攝）

  • 台廿一線新中橫一一五K望高路段，上邊坡崩坍造成道路中斷，公路總局信義工務段派出機具搶修，盼能盡速搶通。（記者劉濱銓翻攝）

    台廿一線新中橫一一五K望高路段，上邊坡崩坍造成道路中斷，公路總局信義工務段派出機具搶修，盼能盡速搶通。（記者劉濱銓翻攝）

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