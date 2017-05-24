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台塑打造樂活圈 第二個點落腳宜蘭

2017-05-24  11:11

〔記者張慧雯／台北報導〕繼桃園龜山打造第一個樂活圈後，台塑集團宣布，再度打造第二個宜蘭台塑樂活圈，希望帶給民眾耳目一新、知性、生態的新體驗！

宜蘭礁溪龍潭湖因水質清澈，曾被認為已瀕臨絕種的圓吻鯝魚，每年端午節前後都會在龍潭湖溯溪產卵，形成魚兒特殊的「力爭上游」奇觀。當地龍潭社區在農委會水土保持局臺北分局及宜蘭縣政府的支持下，於此設置圓吻鯝魚生態園區，並設置解說設施、觀魚平台，民眾可站在觀魚平台近距離觀看鯝魚逆流而上特殊生態景觀。

此次宜蘭樂活圈活動，台塑集團與社區居民通力合作，共同為推廣鯝魚生態環境保育努力，此外，宜蘭台塑樂活圈還與宜蘭縣政府及龍潭社區共同舉辦「引水入村、活化聚落」活動，時間預定在6月及7月活動將採預約制，每梯次限量150名，遊客可依導覽地圖騎乘自行車至活動範圍內各景點，並由社區志工擔任活動景點導覽人員，每到訪一個景點可集章，集滿章即可獲贈精美神秘小禮品。

為讓民眾更瞭解龍潭湖及龍潭社區的生態及人文環境，台塑集團還首度開放台化宜蘭廠的行政樓，裡面有台塑樂活圈代言人-台塑阿雉為到訪的遊客介紹龍潭湖多元的生態環境及人文史蹟，也跟大家推薦社區的特色私房好食點及周邊觀光工廠，另外還有DIY教室，報名活動的民眾可以參加圓吻鯝魚紙雕或好玩的泡泡水DIY，歡迎大小朋友一齊同樂”勁”好玩!

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  • 台塑樂活圈首站在林口龜山，第二站將來到宜蘭礁溪。（記者張慧雯攝）

    台塑樂活圈首站在林口龜山，第二站將來到宜蘭礁溪。（記者張慧雯攝）

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