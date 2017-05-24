60萬外籍人士健保卡納稅 藍委怒批：找麻煩
2017-05-24 10:54
〔記者吳亮儀／台北報導〕本月剩最後一週可以報稅，國民黨立委陳宜民今天在立法院質詢時指出，台灣約六十萬外籍人士在用健保卡網路報稅時因系統勾稽問題而無法報稅，只能到健保署各地辦公室臨櫃處理，批評健保署「連人家要繳錢給台灣都找麻煩」。
陳宜民說，有民眾投訴在使用健保卡網路報稅時，電腦業面出現「外籍人士首次申請註冊須本人持居留證及健保卡臨櫃辦理」字樣，無法直接報稅，只能帶健保卡跑一趟健保署辦公室，失去了網路報稅意義，也批評健保署「太本位主義」。
因自然人憑證還未人人都有，因此國稅局和健保署合作，去年將健保卡也納入可網路報稅方式之一。我國有約五十萬名外籍配偶和十萬名專業人士，因居留超過六個月和受雇單位納保，因此都有健保卡。
健保署副署長蔡淑鈴說，因外籍人士還未在台灣居留超過四年、沒有設籍，因健保卡報稅需要和戶政系統勾稽，確保資安和個資安全，因此才需要持健保卡報稅的外籍人士第一次報稅時，要到健保署辦公室臨櫃報稅，第二年後就可用網路報稅了。
蔡淑鈴說，健保卡最主要的目的並不是做報稅，會特別重視資安和個資保護，但現在有這問題提出來，之後會和國稅局和戶政單位溝通，看如何解決。
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