爭取兼任教師納勞基法 學團怒指教育部四大謊言

反教育商品化聯盟等團體今於立法院外召開記者會，呼籲社服及衛環委員會立委做出「兼任教師一體適用勞基法」的決議，並要求即將出席委員會接受質詢的勞動部長林美珠，對於兼任教師的勞動保障別再卸責。（記者羅沛德攝）

2017-05-24 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部5月5日排除大專校院兼任教師適用勞基法，反教育商品化聯盟、台大工會等學生團體今早在立法院群賢樓外陳抗，抨擊教育部長以4大謊言排除兼任教師適用勞基法，勞動部長也卸責避不回應，強調保障兼任教師工作權是保障學生受教權，但教育部卻為了照顧大學經營者成本獲利考量，而一再打壓兼任教師的工作權。

包括反教育商品化聯盟、高教工會青年行動委員會、台大工會、台大研究生協會、清大學生會、世新勞權小組、淡江學生聲援兼任教師行動小組等學生團體，呼籲立法院衛環委員會做出「兼任教師一體適用勞基法」，更嚴正要求勞動部長林美珠勿再卸責。

反教育商品化聯盟成員、淡大學生謝毅弘怒批，教育部為維護大專校院可任意解僱兼任教師的權力，而阻擋兼任教師擁有勞基法保障的續聘權益，教育部長潘文忠及所屬不斷曲解勞動法令，捏造4大謊言，謊稱不定期契約聘任未能回應學生課程的學習內涵的調整需求；又謊稱貪污和性侵等不適任教師將難以解聘；還騙說一旦納勞基法，將無調課、補課、代課機制；並誆稱聘任辦法可充分保障兼任教師的工作權益。

謝毅弘也表示，除了淡江大學等私校擬大量裁掉兼任教師，連國立大學也要裁掉兼任教師，交通大學傳出要裁掉一半的通識兼任教師，學生團體統計目前有半數大專兼任教師占全校教師總數超過50％以上，76％大專校院有超過40％的教師是兼任教師，可見長年以來，大學濫用兼任教師已使兼任教師成為教學主力，他們訴求要將兼任教師納入勞基法的保障，擁有更穩定的工作權益，才能帶給學生更好的教學品質，保障學生受教權。

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