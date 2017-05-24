慈懷基金會獻愛 送100戶弱勢家庭園遊券

2017-05-24 10:36

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕睽違5年，宜蘭慈懷基金會重匯集各界愛心，再次舉辦愛心園遊會，贈送100戶弱勢家庭園遊券，凝聚家庭關係。

慈懷基金會表示，為落實服務理念，讓社會大眾對於弱勢兒童少年能有更多的認識及了解，睽違5年的日子，匯聚各界愛心，即將於6月4日在宜蘭運動公園舉辦愛心園遊會，希望宜蘭鄉親朋友們能夠一起響應參與。

慈懷基金會指出，本次園遊會在善心人士的認購下，將贈送100戶弱勢家庭每戶200元的園遊券，邀請他們當日一同參與活動，鼓勵走出戶外，凝聚家庭關係，改善親子衝突，活動所募得之經費將使用於「守護弱勢兒童少年保護服務」服務經費，讓中途之家的少年們有更完善的安置照顧、讓宜蘭在地弱勢家庭的孩子們能夠安心成長。

園遊會從早上9點開始至下午3點，現場設有豐富的美食攤位、遊戲攤位、義賣攤位，基金會表示，家樂福本次也一起響應公益參與設攤，讓攤位更加多樣化，節目表演上邀請了YOYO家族的櫻桃姐姐一起與小朋友們同樂，以及宜蘭著名的「愛迪聲陶笛樂團」、「悟遠劇坊」歌仔戲表演等精采節目，希望社會大眾在當天能夠來宜蘭運動公園一同做公益，讓愛凝聚在一起。活動洽詢專線03-9231208。