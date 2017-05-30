輕鬆一下》不是只有連假！端午節狂想曲 屈原怎麼變猛男啦

2017-05-30 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕說到端午，會想到什麼呢？端午節可說是台灣人的重要節日之一，但近年似乎過節氣氛越來越淡，除了可以得到一天假以外，大家還記得端午節有什麼必做、必玩、必看的活動嗎？現在就來一起複習端午節的習俗吧！









1.紀念屈原─划龍舟、吃粽子

大家都知道端午節是為了紀念古代楚國的愛國詩人屈原，當時他苦心進諫楚王，卻反而被流放，最後為了不跟其他人同流合汙因而跳汨羅江。楚國民眾感念這位愛國詩人，因此划著船打撈屈原的屍體，還做了粽子趕緊餵飽江裡的魚，避免他的遺體被魚分食，於是我們現在就有了划龍舟以及吃粽子的習俗。

但是你知道嗎？事實上划龍舟跟吃粽的的習俗，跟屈原一點關係都沒有！根據學者研究，在古代中國南方，每年夏至有乘船出發獵頭的習俗，而粽子就是當時方便攜帶的戰鬥糧食。而現在龍舟競渡以及吃粽子的習俗，就是當時的風俗遺跡。

不過現在也不需要想太多，端午節的時候，記得有緊張刺激的龍舟競賽（運氣好還可以欣賞到帥氣小鮮肉），還有日漸創新的粽子可以享用，抱持輕鬆愉快的心情度過就可以囉！

▲雖然龍舟的起源似乎不如一般所想的溫馨感人，但現在無妨抱持輕鬆心情欣賞比賽。（記者洪美秀攝）

2.白蛇傳說─喝雄黃酒、掛艾草菖蒲

端午節過後，天氣漸熱，各種蟲類開始活躍，瘟疫也開始流行，由於雄黃有祛病的效果，同時艾草與菖蒲被認為可以驅邪，因此有在端午喝雄黃、掛艾草及菖蒲的習俗。另外白蛇白素貞與書生許仙的淒美愛情故事中，許仙聽信法海用雄黃酒灌醉白素貞，讓白素貞現出原形，也是讓此習俗更廣為人知的原因之一。

▲端午習俗掛菖蒲驅邪。（記者洪定宏攝）

3.立蛋

傳統認為立蛋是可以祈求好運的一種儀式，而又普遍認為端午正午之時，是一年之中最容易把蛋立起來的良辰吉日，因此有此習俗。不過其實學者表示，立蛋只要有恆心及耐心，不管什麼時候都是立得起來的。雖然已經留言破解，但端午的時候還是不妨跟風立蛋，享受一下過節氣氛吧！

▲傳說端午立蛋可以求得一年好運。（記者梁珮綺攝）

複習完這些端午習俗，今年除了想到有連假可以放之外，也記得還有這些活動可以感受端午氣氛喔！